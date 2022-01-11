«Принимаю поздравления»: Дина Саева переехала на Кипр вместе с братом Элджея

Тиктокерша и ее возлюбленный приняли решение на отдыхе.

Дина Саева переехала на Кипр вместе с братом Элджея Даниилом Узенюком. Пара приехала на отдых, однако приняла неожиданное решение переехать на остров. Тиктокерша призналась, что всегда мечтала о жизни у моря и у нее наконец появилась возможность исполнить задуманное.

«Мне хочется жить у моря. Радоваться солнцу каждый день! Получать новые впечатления и эмоции. Немного шоковое состояние, потому что я прилетела с одним маленьким чемоданом на несколько дней…» — поделилась Дина Саева в своем Instagram.

Спустя несколько часов после такого откровения Саева рассказала поклонникам, что они с парнем остаются жить на Кипре.

В начале декабря и самого рэпера Элджея заметили на входе в иммиграционный центр в республике. В октябре на артиста подали в суд за пропаганду запрещенных веществ. Может, именно это послужило причиной для отъезда рэпера.

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