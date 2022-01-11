«А как он с Прокловой целовался! Да голые они там»: Бронзова — о порочной связи Щербакова

Актриса Татьяна Бронзова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как ее муж актер Борис Щербаков фактически занимался любовью на сцене с актрисой Еленой Прокловой.
«А как он с Прокловой целовался! На спектакле «Валентин и Валентина». Да голые они там. Их же раздевали».
«Почти голые», — поправил жену Борис Щербаков, присутствующий в студии.
«Вы целовались с Прокловой?» — изумился ведущий Борис Корчевников.
«И не раз», — честно заметил Борис Щербаков.
«Ждем новых откровений от Елены Прокловой», — сказал Борис Корчевников.
Напомним, что Елена Проклова ранее делилась откровениями о своих связях с известными артистами. В этом списке есть такие личности, как Олег Табаков, Олег Янковский и некоторые другие.
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