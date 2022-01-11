«Каждое мое утро начинается»: Екатерина Андреева раскрыла секрет своей молодости

В конце прошлого года звезда Первого канала, телеведущая Екатерина Андреева отметила свое 60-летие. Фанаты удивлены тому, как ей удается оставаться молодой и красивой на протяжении многих лет.

В своем инстаграме звезда раскрыла секрет. Оказывается, каждое утро Андреева начинает с занятий йогой.

«Закольцевать энергию Чи, держать баланс, не падать и не шататься при любых обстоятельствах, быть стойкой, но гибкой, пропускать через себя, не удерживая ничего негативного – это легко на самом деле. И каждое мое утро начинается с выстраивания осей внутренних координат. А потом все остальное», — написала Андреева.

Напомним, новогодние каникулы Екатерина Андреева провела в Швейцарии. В этой стране теледива бывает довольно часто, чтобы отдохнуть и оздоровиться.

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