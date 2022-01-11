«Мы всю ночь не спали»: Асмус чуть дважды не опоздала на самолет до России из отпуска в Дубае

Как отметила актриса, ей с дочкой Настей пришлось полдня провести в отеле.

Актриса Кристина Асмус в сторис Instagram рассказала, как едва не умудрилась дважды опоздать на самолет до России из отпуска в Дубае.

«Мы всю ночь не спали. Рано утром встали. Целый день собирали свои бесчисленные чемоданы. В общем, мы опоздали на самолет. Поменяли билеты. Взяли отель, полдня там провели и вот мы опять опаздываем на посадку. До окончания пять минут, а мы не можем найти свой гейт. Куда нам идти? Две минуты до конца посадки». Кристина Асмус

Позже актриса сообщила, что все-таки вылетела вместе с дочкой в Россию. «Успели, но нет сил. Можно меня на ручках до посадочного места?».

Напомним, что Кристина Асмус в 2019 году развелась со своим мужем юмористом Гариком Харламовым. При этом ради дочки они с шоуменом сохранили добрые отношения.

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