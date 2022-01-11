«Мои парни»: Мария Миронова запечатлелась с двумя сыновьями

Актриса Мария Миронова стала новой участницей шоу «Танцы со звездами». Ее партнер на паркете — хореограф Евгений Папунаишвили. В перерывах между оттачиванием новых «па», актриса опубликовала в своем инстаграме снимок с двумя сыновьями.

«Мои парни», — написала Миронова.

Фанаты восхитились наследниками 48-летней звезды.

«Все голубоглазые! Красавцы! Счастье какое! Здоровья вам и вашим детям!» — писали пользователи Сети.

Напомним, старший сын Марии Мироновой – Андрей Удалов в этом году отметит свое 30-летие. Он является актером Театра им. Вахтангова. А младшего Федора звезда родила в сентябре 2019-го в четвертом браке.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.