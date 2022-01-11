Необычная закуска: куриная печень в беконе с рукколой и гранатом
Видео
Рождественская закуска из слабосоленой семги
Видео

«Мои парни»: Мария Миронова запечатлелась с двумя сыновьями

Снимком актриса поделилась в своем инстаграме.

«Мои парни»: Мария Миронова запечатлелась с двумя сыновьями
Мария Миронова. Фото: Global Look Press

Актриса Мария Миронова стала новой участницей шоу «Танцы со звездами». Ее партнер на паркете — хореограф Евгений Папунаишвили. В перерывах между оттачиванием новых «па», актриса опубликовала в своем инстаграме снимок с двумя сыновьями.

«Мои парни», — написала Миронова.

Мария Миронова с сыновьями
Мария Миронова с сыновьями Андреем и Федором. Скриншот: instagram.com/mariya_mironova_actress/

Фанаты восхитились наследниками 48-летней звезды.

«Все голубоглазые! Красавцы! Счастье какое! Здоровья вам и вашим детям!» — писали пользователи Сети.

Напомним, старший сын Марии Мироновой – Андрей Удалов в этом году отметит свое 30-летие. Он является актером Театра им. Вахтангова. А младшего Федора звезда родила в сентябре 2019-го в четвертом браке.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Мария МироноваМария Миронова последние новостиМиронова