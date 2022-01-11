«Никогда не буду спать»: Тимати посмеялся над засыпающим в кресле барбера сынишкой

Рэпер Тимати отдыхает вместе с двухлетним сыном Ратмиром и семилетней дочкой Алисой на морском курорте. Они много времени проводят на пляже, покоряя волны, – даже маленький наследник смог встать на доску.

Не обходится отпуск без забавных моментов, которыми обычно полно детство каждого ребенка, и наблюдательные родители потом пересказывают курьезы родственникам. Тимати тоже поймал Ратмирчика на одном из забавных моментов – сначала сынок отказывается спать и заявляет, что это – явно не для него.

«Не хочу спать. Никогда не буду спать! Да!», — заявлял настойчиво малыш.

А после этих громких заявлений, в следующих кадрах Ратмир уже засыпает под руками барбера, стригущего его шевелюру. Много ли нужно ребенку, чтобы сменить категоричное «нет» на решительное «да»?

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