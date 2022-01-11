Николаеву и не снилось: Наташа Королева в розовом мини-бикини блеснула пышными прелестями на пляже Майами

У многих звезд по окончании рождественских каникул отпуск только начался. Например, кто-то предпочел отправиться на горнолыжные курорты, а многие поспешили в лето.

Певица Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко улетела в Майами, где обосновалась ее мама Людмила Порывай. Звезда много работала и теперь будет заслуженно отдыхать.

«Мы идем поздороваться с океанчиком», — показала кадры со своей первой встречи с водной стихией в Майами певица.

Бывшая жена Игоря Николаева спешила поскорее искупаться. И скинув одежду, осталась в розовом мини-бикини, подчеркнувшем пышные прелести фигуры звезды. Судя по пропорциям, «русалка» не просто не набрала за праздничные застольные дни, но еще и заметно постройнела.

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