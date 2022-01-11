«Наконец-то я могу сообщить»: экс-солистка Artik&Asti рассказала о премьере сингла

В ноябре прошло года стало известно, что группа Artik&Asti распалась. Они были на сцене практически десять лет и радовали фанатов своими песнями, каждая из которых становилась настоящими хитами. Для поклонников группы новость о распаде стала настоящим ударом.

Недавно солистка коллектива Анна Дзюба сообщила о том, что будет строить сольную карьеру. А накануне рассказала в своем инстаграме о премьере песни.

«Наконец-то я могу вам сообщить! 14 января состоится премьера моего первого сингла и клипа «Феникс». Я бесконечно благодарна вам за поддержку и ваше терпение. Знаю, что вы очень долго ждали и надеюсь, что каждая нота и каждое слово долетит до ваших сердец», — написала Анна.

Добавим, что коллектив Artik&Asti продолжит свое существование, но уже с другой солисткой.

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