«Фото без косметики и фильтров»: Макеева показала, как выглядит на самом деле

В декабре прошлого года Анастасия Макеева отметила свое 40-летие. Фанаты часто упрекают звезду в том, что она публикует в инстаграме фото и видео только с фильтрами, скрывая тем самым свою естественность. Теперь же Анастасия решилась показать своим фолловерам, как выглядит на самом деле.

«Довольная и даже не уставшая, что странно. Перед вами долгожданное фото без косметики и фильтров (только остаточек от стрелочек татуаж). Мне 40 и я люблю свое тело и свое лицо. Я кайфую от себя и принимаю себя такой, какая я есть. А вы любите себя?» — написала Макеева.

Напомним, 2021-й для актрисы стал особенным. Она вышла замуж в четвертый раз, организовала свой бизнес, купила недвижимость в Турции и стала изучать психологию.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.