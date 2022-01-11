Он под капельницей, она празднует: пока больной Харламов получает помощь медиков, его новая пассия развлекается

Друзья, родные и фанаты всерьез обеспокоены состоянием здоровья юмориста Гарика Харламова. Но не его новая пассия, судя по кадрам в микроблоге. Актриса Катерина Ковальчук наслаждается отдыхов в загородном комплексе Подмосковья.

Прогулки по лесу, игристое, вечер у камина с самоваром – так проходят первые рабочие дни нового года у Катерины Ковальчук, которая продолжает праздновать. А в это время Гарик Харламов лежит под капельницей в одной из московских больниц.

«Вечер понедельника! Неожиданно», — написала красотка, хвастаясь бутылочкой шампанского у себя в микроблоге.

Напомним, что Гарик Харламов жаловался на плохое самочувствие еще на каникулах. Но ему стало только хуже, и его положили в больницу.

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