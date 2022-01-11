Оказался обузой? Звезду советского кино Леонида Куравлева нашли в доме престарелых в тяжелом состоянии

Стали известны шокирующие подробности госпитализации тяжелобольного Леонида Куравлева. То, что 85-летний актер жил с дочерью последние годы, не соответствует действительности. Оказалось, что звезда советского кинематографа дожидался помощи врачей в доме престарелых.

По сообщению Пятого канала, медики прибыли на вызов к Леониду Куравлеву в один из московских пансионатов для пожилых людей. Они обнаружили звезду в тяжелом состоянии, с температурой и проблемами с дыханием. Сейчас актер в реанимации, тесты на коронавирус у него отрицательные.

Отметим, что у Леонида Куравлева двое детей – дочь-психотерапевт Ксения и сын-бизнесмен Василий. С какого времени Куравлев проживает в соцучреждении, неизвестно.

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