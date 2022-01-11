Сын за отца? Чем закончилось долгожданное продолжение «Декстера», и почему финал стал низкорейтинговым

Сериал об оборотне в погонах, который убивает только преступников, гремел на протяжении шести лет, пока в 2013 году его история не закончилась пропажей главного героя Декстера Моргана во время урагана.

Долгих семь лет фанаты были в неведении, что же случилось с Декстером и ждать ли продолжения, пока в 2020 году создатели не пообещали – скоро Морган вернется.

Новый сезон, получивший название «Декстер: Новая кровь», стал десятисерийным и был показан в конце 2021 года, последняя серия вышла 9 января. И, судя по рейтингам и отзывам зрителей в Сети, получилось все совсем не так, как они ожидали.

Действие в продолжении разворачиваются спустя десять лет после последних событий. Зрители застают серийного убийцу в небольшом городке Айрон-Лейк штата Нью-Йорк. Он сменил имя, став Джеймсом Линдси, трудится продавцом оружия в местном магазинчике и живет свою размеренную жизнь, созерцая природу вокруг. Кажется, что над своими демонами герой получил полную власть и даже старается мирно «беседовать» в своем воображении с убитой им сестрой.

Сыну Декстера, сбежавшему в Аргентину, удается отыскать отца, они воссоединяются, и вскоре в их жизнь врывается хаос – местный богач убивает белого оленя-любимца Декстера, которым тот восхищался, да еще и ружьем, что куплено у него в магазине. «Темный попутчик» вырывается наружу.

И дальше на протяжении всех серий Декстер старается замести следы своего первого за десятилетие убийства. При этом он старается быть хорошим отцом. Но не справляется с муками и просит сына избавить мир от него – мол, чем он отличается от аналогичных монстров, от которых избавлял общество. Звучит выстрел.

Только вот такая концовка не удовлетворила пользователей сайта IMDb – рейтинги последнего эпизода оказались в два раза ниже остальных серий. Может, развязка получилась слишком правильной, банальной или скучной, а может, фанаты ждали, что герою уготована другая кончина или он продолжит жить и убивать дальше?

Так или иначе, создатель мини-сериала Клайд Филлипс уже пообещал – если потребуется, он готов развивать сюжет и дальше. Тем более, главный герой уже обозначился.

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