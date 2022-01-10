«Учу сестричку»: старший сын Орбакайте в пуховике-дутике покатался на катке в Нью-Йорке

Кристина Орбакайте не только популярная певица, но и многодетная мама. Она вырастила сыновей Никиту Преснякова и Дени Байсарова. Также артистка заботиться о дочке Клавдии Земцовой.

В последнее время она много работала, поэтому уехала отдыхать в Майами. Тем временем старший сын с женой Аленой Красновой устроил себе отпуск в Нью-Йорке. Уже несколько дней они гуляют по городу.

больше по теме Невестка Орбакайте в пуховой жилетке цвета айвори вышла на променад в Нью-Йорке с мужем Никита Пресняков и Алена Краснова устроили себе отпуск в Америке.

В прошлом году Никита участвовал в «Ледниковом периоде». Однако до финала он не дошел. Каждый выпуск его подбадривала супруга. Теперь ему пригодились новые навыки.

Сын Орбакайте покатался на катке в Центральном парке. Он был в ультрамариновом пуховике-дутике. А вот его напарницей стала стройная девушка в глянцевом пуховике и шапке с помпоном. В ней поклонники с трудом узнали Клаву.

«Учу сестричку», — написал Никита.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие поразились тому, как выросли дети Орбакайте. «Как это мило», «Просто очень крутой», «Никита, ты отличный брат», «Как катаетесь», «Словно профессионалы», «А где жена? Очень стильная Клава», «Как ваша сестра выросла», «Просто модель», «Ну вы прям умиляете», «Никита, вы так круто катаетесь!», «Мечты сбываются! Смотришь на вас и вдохновляешься», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.