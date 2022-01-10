«Вылупился, как братик»: Нюша облачила дочку в плюшевую шубку карамельного цвета для прогулки

Певица продолжает отдыхать с семьей в ОАЭ. Она сводила дочку в парк развлечений.

Нюша уже больше 10 лет выступает на сцене. Она стала популярной певицей. Каждый год молодая исполнительница радует поклонников новыми хитами.

Однако в последнее время она сосредоточила внимание на семье. Примечательно, что в прошлом году артистка объявила о второй беременности. С мужем Игорем Сивовым она уже воспитывает дочку Симбу. А незадолго до Нового года у супругов родился сын.

Примечательно, что первый раз Нюша уехала рожать в Майами. А теперь она выбрала для такого ответственного момента Дубай. Певица отмечала, что зимой не хочет облачаться в многослойные наряды, поэтому и выбирает теплые курорты.

Она уже публиковала трогательные фото с наследником. Имя малыша пара хранит в секрете. Зато артистка много гуляет, видится с друзьями и устраивает познавательные прогулки для сыновей Сивова от прошлого брака.

На этот раз сам Игорь заснял дочку, которую они привели в парк развлечений. Симба была в плюшевой шубке карамельного цвета и джинсах. Ботинки на шнуровке дополнили ее образ. Малышка заметила скульптуру в виде динозавров.

«Симба, ты знаешь, как его зовут?» — сказал Сивов. «Динозавр! Он же только вылупился!» — заявила малышка. «Только вылупился, как братик? Как твой братик?» — уточнил муж артистки. «А это мама его», — добавила девочка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит наследница артистки. Многие одарили ее комплиментами. «Ну что за красотка», «Ох, какая мягкая куколка», «Симба прелесть», «Малышка вся в маму», «Ну смышленая, что еще сказать», «Все объяснила», «Выглядит стильно, не то что пол страны», «Как же она похожа на маму», «Братика любит», — стали писать пользователи Сети.

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