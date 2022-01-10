Колоссальные траты: Меган Маркл и принц Гарри могут разозлить американцев

Меган Маркл и принц Гарри рискуют взбесить американцев. Герцогам Сассекским грозит огромный штраф, если они будут продолжать поливать газоны в своем особняке в Лос-Анджелесе.
Местные чиновники ввели запрет на полив декоративных растений из-за надвигающейся засухи, которая может вызвать лесные пожары.
Меган и Гарри действительно есть о чем беспокоиться. На своих трех гектарах пара высадила 100-летние оливковые деревья, лавандовые поля и итальянские кипарисы. Герцоги тратят колоссальные 20 тысяч долларов в месяц на садоводство.
Работник сферы водных ресурсов отметил, что несмотря на то, что штраф будет посильной суммой для богатых жителей Монтесито, однако правило неукоснительно соблюдается всеми местными жителями.
«Населению доступно лишь определенное количество воды. Никто точно не знает, сколько. Почему богатые должны расходовать общую воду только для поддержания пышных зеленых газонов и садов?» — цитирует The Sun эксперта.
Меган Маркл и принц Гарри уже стали известны, как эко-активисты. Чтобы не подорвать доверие поклонников, им придется также ограничить полив своих роскошных садов, даже если это грозит увяданием.
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