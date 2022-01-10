Колоссальные траты: Меган Маркл и принц Гарри могут разозлить американцев

Герцогам Сассекским грозит штраф за полив газонов в своем особняке в засуху.

Меган Маркл и принц Гарри рискуют взбесить американцев. Герцогам Сассекским грозит огромный штраф, если они будут продолжать поливать газоны в своем особняке в Лос-Анджелесе.

Местные чиновники ввели запрет на полив декоративных растений из-за надвигающейся засухи, которая может вызвать лесные пожары.

Меган и Гарри действительно есть о чем беспокоиться. На своих трех гектарах пара высадила 100-летние оливковые деревья, лавандовые поля и итальянские кипарисы. Герцоги тратят колоссальные 20 тысяч долларов в месяц на садоводство.