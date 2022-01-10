Вместо Мальдивских островов: Ольга Орлова осталась в восторге от Антарктики

Телеведущая призналась, что во время дальнего путешествия полюбила ненавистную ей зиму.

Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова рассказала о своем самом лучшем опыте путешественника. Знаменитость не ожидала, что Антарктика покорит ее сердце.

Орлова разместила в своем микроблоге фотографию на лодке. Примечательно, что подруга Ксении Бородиной позировала в очень утепленном образе. Пока многие звезды выбрали для зимних каникул жаркие Мальдивы и Дубай, Орлова отправилась к ледникам Антарктики.

«Я ненавижу снег и холод и при любой возможности всегда пытаюсь сбежать из зимы в лето, но… Это было мое самое потрясающее путешествие в жизни! Ни один пляжный отдых и заморские острова не смогут перебить той красоты нетронутой природы, которую я увидела. Антарктида была моей мечтой, и я ожидала чего-то очень необычного, но и представить не могла насколько!» — призналась Ольга.

«Я очень старалась снимать все подробно, несмотря на то, что рукам было очень холодно, чтобы вы увидели эту красоту, пусть и моими глазами. Очень надеюсь, что вам понравилось», — заявила Орлова.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.