«С гордостью представляю»: Алишер Моргенштерн запускает свое независимое СМИ

Исполнитель Алишер Моргенштерн после миграции в Дубай решил создать свое СМИ. Знаменитость сделает это на базе личного канала в Telegram.

Напомним, что глава СК Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете. После чего в ноябре прошлого года Алишер вместе со своей женой Диларой улетел в Арабские Эмираты.

Пока Моргенштерн раздумывает над возвращением домой, он параллельно открывает для себя новое дело.

«Так как Моргенштерн признан чуть ли не иноагентом и врагом нации, мы решили никак с ним не ассоциироваться. Поэтому с гордостью представляю вам СМИ «Не Моргенштерн», – с иронией заявил артист в своем микроблоге.



Шоумена поддержала телеведущая Ксения Собчак. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» знаменитость написала:

«Если это не расклад, где парня прижали к ногтю и вынудили делать СМИ в обмен на что-то, я рада и искренне поздравляю. Зная Моргена, можно быть уверенным, что у него и это отлично получится».

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