Теплый монохром: Нетребко в шапке-ушанке и лиловом костюме устроила дефиле в горах

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных артисток. Она давно живет в Вене, но большую часть времени находится на гастролях. Певица не скрывает, что любит проводить время с друзьями.

За время своей работы она привыкла совмещать несколько дел сразу. Поэтому после Нового года артистка приехала в Россию. Она дала концерт в Санкт-Петербурге, а Рождество отметила в Москве.

Несколько дней Нетребко гуляла по столице с сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым. А вот 10 января певица оказалась в горах. Она решила не рассекречивать место отдыха.

Возможно, что артистка решила провести время на Алтае или горнолыжном курорте. Примечательно, что она устроила дефиле прямо на заснеженном склоне.

Анна предстала в спортивном костюме лилового цвета с принтом и шапке-ушанке в тон. Наряд создал дизайнер Игорь Гуляев, который является стилистом Аллы Пугачевой.

Примечательно, что она уже давно дружит со многими представителями шоу-бизнеса. У Нетребко множество нарядов. Она славится своим чувством стиля.

Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая стильная», «Очень стильно», «Красота вне возраста», «Просто богиня», «Какая крутая», «Анна, вы просто восхищаете», «Какой у вас крутой наряд», «Как мне нравится ваш наряд», — прокомментировали пост подписчики.

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