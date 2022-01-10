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Теплый монохром: Нетребко в шапке-ушанке и лиловом костюме устроила дефиле в горах

Оперная дива решила отдохнуть на природе. Она похвасталась броским зимним аутфитом.

Теплый монохром: Нетребко в шапке-ушанке и лиловом костюме устроила дефиле в горах
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных артисток. Она давно живет в Вене, но большую часть времени находится на гастролях. Певица не скрывает, что любит проводить время с друзьями.

За время своей работы она привыкла совмещать несколько дел сразу. Поэтому после Нового года артистка приехала в Россию. Она дала концерт в Санкт-Петербурге, а Рождество отметила в Москве.

Несколько дней Нетребко гуляла по столице с сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым. А вот 10 января певица оказалась в горах. Она решила не рассекречивать место отдыха.

Возможно, что артистка решила провести время на Алтае или горнолыжном курорте. Примечательно, что она устроила дефиле прямо на заснеженном склоне.

Анна предстала в спортивном костюме лилового цвета с принтом и шапке-ушанке в тон. Наряд создал дизайнер Игорь Гуляев, который является стилистом Аллы Пугачевой.

Примечательно, что она уже давно дружит со многими представителями шоу-бизнеса. У Нетребко множество нарядов. Она славится своим чувством стиля.

Нетребко
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая стильная», «Очень стильно», «Красота вне возраста», «Просто богиня», «Какая крутая», «Анна, вы просто восхищаете», «Какой у вас крутой наряд», «Как мне нравится ваш наряд», — прокомментировали пост подписчики.

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