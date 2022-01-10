«Год по традиции начали с путешествия»: Ханна с дочкой в одинаковых купальниках вышли из морской пены

Певица рассказала, как проходит ее отдых с семьей.

Исполнительница Ханна разместила в личном микроблоге фотографию с дочерью Адрианой. Знаменитость позировала со своей наследницей в одинаковых купальниках.

Ханна прилетала со своей семьей в Доминикану. Певица любит путешествия и одинаковые наряды для себя и дочки.

Именно поэтому Ханна подобрала для отдыха похожие пляжные образы для себя и малышки Адрианы. Жена владельца Black Star появилась в мятном купальнике-леотарде. Крупные розовые пионы украшали наряд артистки.

Дочь Ханны и Пашу улыбалась у мамы на руках в таком же купальнике. У обеих красавиц на голове были белоснежные панамы, а на глазах – очки с молочными дужками.

«Год по традиции начали с путешествия. Мы любители путешествовать в разные места, и на этот раз мы в Доминикане. Очень мало людей, гольф, спорт, подъем в 7:30 утра, вилла на океане, гольф-кар, на котором мы рассекаем по побережью», – похвасталась Ханна.

«И все это в сопровождении малявки, которая нон-стопом напевает песни, танцует и умудряется бузить параллельно. Впереди много экскурсий и еще одна тайная поездка, которую я давно ждала», – добавила певица.

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