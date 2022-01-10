«Перфекционизм»: Светлана Ходченкова показала совершенную фигуру, представ в легинсах с разрезами у пилона

Актриса Светлана Ходченкова, судя по всему, не прибавила ни грамма лишнего веса за новогодние праздники.

В первый рабочий день нового года звезды желают своим поклонникам как можно быстрее вернуться в режим. Многие знаменитости признаются, что им тоже сложно дается возвращение к будням.

Но, судя по всему, актриса Светлана Ходченкова не из их числа. В первый рабочий день в микроблоге звезды появилось весьма мотивирующее фото для тех, кто переедал в праздники.

В кадре звезда продемонстрировала стройную и подсушенную фигуру. Светлана Ходченкова дала понять, что и во время каникул не пропускала занятий, танцевала на пилоне. А этот вид спорта и искусства требует напряжения и энергозатрат.

На фото Светлана Ходченкова предстала в асимметричном кроп-топе с одним рукавом и легинсах с разрезами.

«Перфекционизм!», «Обожаю эти твои фотки», «Какая же вы восхитительная», — сделали комплименты Светлане Ходченковой ее поклонники.

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