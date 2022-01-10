«Пятый час в аэропорту»: Дарья Мельникова в ожидании самолета повеселилась с сыновьями

Артистка отметила, что задержка рейса позволила ей провести время с детьми.

В последних Stories личного микроблога исполнительницы главной роли в сериале «Папины дочки» Дарьи Мельниковой появилось несколько роликов из столичного аэропорта Шереметьево. Знаменитость поделилась «страданиями» из-за задержки рейса.

Мельникова вместе с сыновьями Марком и Артуром вынуждена была проводить время в аэропорту лишних восемь часов. Актриса не стала унывать и восприняла это как время для увлекательного семейного досуга.

Дарья вместе с детьми поиграла и почитала в комнате отдыха.

«Так приятно провести время с детьми, почилить. Первый reels, как первый раз. Такой скомканный, спешный, нелепый веселый… Шел пятый час в аэропорту», — отметила Мельникова в своем микроблоге.

К слову, одна из поклонниц Мельниковой обратила внимание на свежий внешний вид Дарьи, несмотря на долгое ожидание в аэропорту:

«Дарья, вы так прекрасно выглядите, в чем секрет вашей молодости? В 30 выглядеть на 17. Еще и иметь детей, это вообще как?»

Дарья Мельникова отметила, что не считает 30-летний возраст чем-то ужасным. Актриса мечтает посмотреть на себя в 50.

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