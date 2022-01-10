Мамина стиляга: Кудрявцева показала, как дочка в белой мини-юбке и свитере цвета Барби гуляет по саду в Дубае

Телеведущая проводит отпуск с родными в Дубае. Она сводила Марию Макарову в Цветочный парк в Дубае.

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих в стране. Она ведет несколько передач, включая «Секрет на миллион». Блондинка не скрывает, что много работает. Ее также часто приглашают вести концерты и другие мероприятия.

Однако Новый год она провела с семьей. Для своей дочки Марии звезда с мужем Игорем Макаровым устроила домашний праздник, а также салют.

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А вот теперь Кудрявцева отдыхает в Дубае. В прошлом году ее январская поездка отменилась, но теперь она наверстывает упущенное. Вместе с дочкой телеведущая проводит время на пляже, а также гуляет.

10 января она решила сводить кроху в большой Цветочный парк. Для такого случая сама Лера облачилась в наряд с камуфляжным принтом. А вот свою наследницу она нарядила в белую мини-юбку, свитер цвета Барби и черные босоножки.

Маленькая Мария прогуливалась по парку и нюхала цветочки. Она также держала в руках воздушный шарик. Кудрявцева ей показала скульптуры из растений и настоящий замок. Кроха то и дело предлагала маме посмотреть на цветочки.

Поклонники восхитились дочкой звезды. Многие отметили, что она похожа на маму. «Какие классные», «Ну просто чудесные», «Ох, какие милахи», «Мария прям сама сладкий цветочек», «Ну куколка», «Какая она у вас хорошенькая», «Маленькая модница растет», «До чего красивый ребенок», — прокомментировали пост подписчики.

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