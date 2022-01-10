«Я призываю королеву»: отец Новака Джоковича попросил Елизавету II заступиться за его сына

Отец теннисиста сербского происхождения Новака Джоковича — Срджан Джокович — обратился к королеве Великобритании Елизавете II с просьбой разрешить визовые проблемы спортсмена.

Бабушка принца Уильяма, по мнению Джоковича, должна вмешаться в сложившуюся ситуацию.

«Я призываю королеву Великобритании Елизавету, лидера Содружества, вмешаться и защитить права человека в отношении моего сына Новака Джоковича, а также прекратить политическое преследование, которое ведется против него с момента его приезда в Австралию», — передает слова Срджана Джоковича Daily Mail.

К слову, в пятницу, 7 января Новака Джоковича не пустили в Австралию из-за ошибок в оформлении визы и отсутствия законного медотвода от вакцинации против коронавируса.

Напомним, ранее Елизавета II не включила принца Гарри и Меган Маркл в ежегодное слайд-шоу. Этим жестом королева показала свое отношение к внуку, покинувшему Великобританию с женой и детьми.

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