«Какая-то городская сумасшедшая»: Бузова в комбинезоне с граффити покаталась на лыжах с Кокой в Куршевеле

Звезда «ТикТока» и экс-ведущая проекта «Дом-2» случайно встретились на горнолыжном курорте во французских Альпах.

Ольга Бузова привыкла отдыхать на фешенебельных курортах. Как-то в беседе с поклонниками экс-ведущая проекта «Дом-2» припомнила, что будучи студенткой и живя в Санкт-Петербурге, она была готова даже мести дворы перед учебой, чтобы заработать себе немного на карманные расходы.

Зато теперь бывшая возлюбленная блогера Давида Манукяна не экономит на отдыхе, выбирая люксовые отели, и летая бизнес-классом.

К шикарной жизни на широкую ногу привыкает и юная звездочка «ТикТока» Клава Кока. Певица, кстати, случайно столкнулась с Ольгой Бузовой на горнолыжном курорте. В Куршевеле поп-дива мечтала отдохнуть в одиночестве. Однако ее спокойный отдых нарушила Бузова.

Позже в своем микроблоге Клава Кока поделилась свежими кадрами, на которых они с теледивой предстали в цветастых утепленных комбинезонах с граффити. Две звездочки отечественного шоу-бизнеса вместе покатались на лыжах.

«Прилетела в отпуск, хотела от всех отдохнуть!! Тут ко мне присоединилась какая-то городская сумасшедшая… Подскажите, что с ней делать?? Это кто вообще??» — пошутила над подругой Клава. «Как тебя угораздило с ней встретиться», — поддержала шутливый тон певицы Бузова.

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