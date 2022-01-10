Секси-плечико! Стриженова в платье оверсайз с эффектом стройности предстала на пляже с мужем

Телеведущая показала, как провела время на Мальдивах. С собой она взяла несколько нарядов.

Екатерина Стриженова является известной телеведущей. Она не раз появлялась на публике в элегантных нарядах. Если для эфиров образы подбирают стилисты, то в обычной жизни она предпочитает носить образы, которые создала ее сестра дизайнер Наталья Андреянова.

Лишь для прогулок с внуком Петром артистка выбирает пальто или спортивные костюмы. Но этот Новый год ей удалось встретить на Мальдивах.

Муж Александр Стриженов решил порадовать возлюбленную. Он устроил ей сюрприз и привез на курорт. Примечательно, что они устраивали ужин па пляже, ловили рыбу.

А на днях телеведущая показала, как насладилась тропическим ливнем. Она в струящемся платье макси с открытым плечом вышла на пляж и стала кружиться среди пальм с бокалом в руках. Екатерина насладилась теплой погодой.

Потом телеведущая переоделась в платье макси с полосками. Такие наряды обладают эффектом стройности, по словам Эвелины Хромченко. На пляже Стриженова запечатлелась в обнимку с мужем. Они похвастались семейной идиллией. Примечательно, что платье скрыло все ее изъяны фигуры.

Поклонники одарили пару комплиментами. «Какая красивая», «Ох, как круто», «Это же прям кадры для кино! Босиком под дождем», «Намокшая и счастливая», «Вы идеальная пара», «Какие крутые снимки», «Вы прям преобразились», «Краостка! Столько платьев взяли», — прокомментировали пост подписчики.

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