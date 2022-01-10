«Это ужасно. Это больная тема для меня»: Евгения Симонова высказалась на тему сталинских репрессий

Звезда советских фильмов «Обыкновенное чудо», «Афоня» и других, актриса Евгения Симонова, сформулировала свое отношение к теме сталинских репрессий.

В свое время семья знаменитости сильно от них пострадала. Так что у Евгении Симоновой отношение к Иосифу Сталину однозначное.

«Сталин был зло абсолютное, — заявила Евгения Симонова во время YouTube-шоу «Скажи Гордеевой». — Это чудовище! Помню, бабушка рассказывала, когда Сталин умер… Они ужаснулись… Я потом нашла папин дневник 1949 года, где были восторженные стихи Сталину. А ведь его отца расстреляли! Потом 1953 год, и постепенно стали появляться страшные записи. Вдруг начинает падать пелена, но он просто отказывался верить. Он себя обманывал… Там такие мучения!»

Евгения Павловна добавила, что не может понять происходящего в наши дни, когда роль Сталина в истории вновь стали пересматривать и даже ставить ему памятники.

«Это ужасно! Это больная тема для меня», — отметила Евгения Симонова.

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