По расчищенным дорожкам сада: Альбина Джанабаева вышла на прогулку с маленькой дочкой после снегопада

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева в первый рабочий день нового года осталась дома, пользуясь своим статусом молодой мамы.

Дочери певицы нет еще и девяти месяцев, а потому Альбина Джанабаева еще вполне может оставаться в декрете и наслаждаться общением с малышкой Агатой.

Что она и делает. Пока другие ищут способы, как быстрее влиться в рабочий режим после новогодних каникул, Альбина Джанабаева вышла на прогулку с дочкой.

В сторис микроблога звезда поделилась очень уютным зимним видео. Альбина Джанабаева прогуливается по расчищенным от снега дорожкам участка своего подмосковного особняка. После снегопада все кажется особенным и красивым.

Перед собой Альбина катит коляску, в которой лежит ее дочка. Малышка, вероятно, спит во время прогулки.

Обильного снегопада уже нет, но небольшой снежок еще идет и тихо падает на дорожку и коляску, в которой лежит Агата.

Альбина Джанабаева предусмотрительно укрыла коляску пленкой, чтобы ни одна снежинка не потревожила ее маленькую наследницу.

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