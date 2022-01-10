Пучок волос топорщится во все стороны: 72-летняя Пугачева в тесном трико щеголяла по замку в Грязи после застолья

На Рождество Примадонна осталась дома с двойняшками Гарри и Лизой. А вот шоумен Максим Галкин веселился в гостях у Иды Достман.

Шоумен Максим Галкин подловил Аллу Пугачеву после новогодних застолий. Примадонна приходит в себя, наслаждаясь уикендом с семьей. Певица устала от шумных сборищ и даже Рождество провела в замке в деревне Грязь, в то время как ее муж, шоумен Максим Галкин, веселился в компании Марины Юдашкиной, четы Михайловых, Олеси Судзиловской и других именитых гостей в доме Иды Достман.

У себя дома Примадонна, если она не встречает гостей, одевается так, чтобы ей было удобно и комфортно. Так, приплясывая с дочкой Лизой, певица пробежала мимо шоумена Максима Галкина, засветив свой домашний лук. Алла Борисовна собрала взлохмаченные волосы в пучок, но и это не особо помогло: ее локоны топорщились во все стороны. Певица отдала предпочтение лонгсливу с рукавами «летучая мышь», примерив тонкое трико и розовые кроссовки.

В таком виде после пышных застолий в подмосковном замке в деревне Грязь и предстала Примадонна. Она никак не ожидала, что эти кадры увидят ее поклонники. Однако все остались довольны тем, какой простой и совсем не звездной выглядит Алла Пугачева, когда веселится с детьми.

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