«Новогоднюю ночь. 30 лет спустя» на Первом канале посмотрели треть жителей России

Первый канал стал самым популярным телеканалом в финальный день 2021 года.

Первый канал подвел итоги телесмотрения в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года. Вывод: канал стал самым популярным в финальный день 2021 года.

Доля телесмотрения Первого в ночной прайм 31 декабря составила 29,3% (Россия 1 — 17,6%, НТВ — 13,9%). При этом уточняется, что новогодний эфир стал самым успешным за все последние годы.

Его посмотрело рекордное количество телезрителей. Самым рейтинговым событием 31 декабря стало новогоднее обращение президента России.

Рекорды поставило и праздничное шоу «Новогодняя ночь. 30 лет спустя». Оно собрало больше всего зрителей как до, так и после боя курантов. Всего же новогоднее шоу с хитами 90-х годов посмотрели порядка трети зрителей России.

Огромное число зрителей собрала культовая комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», показанная 31 декабря на Первом канале. Так что лавры самого новогоднего фильма достались именно этой картине, а не «Иронии судьбы».

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