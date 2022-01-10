«Я твой личный маньяк!»: Клава Кока в болтающемся комбинезоне вцепилась в горло поющей Ольге Бузовой

Пока Ксения Бородина переживает развод с бизнесменом Курбаном Омаровым и отбивается от грязных слухов о своем тайном романе с близким другом теперь уже бывшего мужа, экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова в компании звезды «ТикТока» Клавы Коки укатила на горнолыжный курорт.

В Storeis микроблоге поющая телеведущая поделилась комичными кадрами, запечатлев свои дикие пляски в компании с юной звездочкой из Екатеринбурга. Приплясывая под летний хит «Краш», который она исполняла в дуэте с Niletto, Клава Кока в какой-то момент вцепилась в горло Ольги Бузовой. А та как раз брала ноту для распевки. Таким образом юной певице удалось «заткнуть» принцессу отечественной эстрады. Бузова, надо отдать ей должное, на Коку совсем не обиделась.

«Ты, ты, ты мне не враг,

Но с тобой не дружу.

Я твой личный маньяк!

Я тебя придушу, я тебя придушу», — именно под этот трек Клава Кока слегла придушила экс-ведущую «Дома-2».

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