«Давайте творить добро вместе!»: Малахов объявил о сборе средств на ремонт сгоревшей квартиры Хлебниковой

Популярный телеведущий Андрей Малахов записал видеообращение к поклонникам.

Он призвал всех, кто любит творчество Марины Хлебниковой, помочь певице, которая попала в трудную ситуацию.

«Дорогие друзья и поклонники Марины Хлебниковой, если вы хотите сделать приятное любимой певице и поддержать ее в эту непростую жизненную минуту, давайте вместе поможем сделать ремонт в ее квартире, которая сгорела 18 ноября 2021 года. Давайте творить добро вместе!» — говорит в кадре Андрей Малахов.

Видео появилось в микроблоге Марины Хлебниковой. Певица, которая все еще находится в клинике, поблагодарила Андрея Малахова за участие в ее судьбе.

«Андрей Малахов, спасибо!» — написала Марина Хлебникова в микроблоге.

Напомним, Марина Хлебникова получила сильные ожоги во время пожара в ее квартире в ноябре прошлого года. Певица до сих пор находится под наблюдением врачей.

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