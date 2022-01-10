Мода с прицелом на весну? Кейт Миддлтон в приталенном жакете умело подчеркнула стройность ног тесными джинсами

Герцогиня Кембриджская в свои 40 лет может похвастаться идеальной фигурой. А ведь она многодетная мама.

Кейт Миддлтон во время одной из своих поездок показала стильный королевский образ с прицелом на весну. Примечательно, что такой аутфит сможет позволить себе каждая модница: он выглядит простым и бюджетным.

Герцогиня Кембриджская, которая 9 января отпраздновала свое 40-летие, умело подчеркнула стройную фигуру. Сложно поверить, что у невестки Елизаветы II трое детей. Вместе с принцем Уильямом Кейт Миддлтон воспитывает сыновей Джорджа и Луи, а также дочку — принцессу Шарлотту.

Перед камерами герцогиня Кембриджская позировала в пудровом приталенном жакете, простой белой блузе, которую она заправила в узкие тесные джинсы прямого кроя. Изюминкой образа стали кипенно-белые кроссовки. Свои длинные вьющиеся локоны Миддлтон оставила распущенными. Такие джинсы с высокой посадкой с эффектном стройности подойдут и самым простым девушкам.

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