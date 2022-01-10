«Пуговички лопнут»: Лопырева нарядилась в красный кроп-топ, едва уместив в нем свое «богатство»

В последнее время Виктория Лопырева живет в Дубае. К тому же модель является амбассадором всемирной выставки «Экспо-2020», которая проходит в Эмиратах. Эта почетная миссия не первая в списке достижений эффектной блондинки — на чемпионате мира по футболу, который проходил в России в 2018-м, Лопырева также была лицом турнира.

В своем инстаграме Виктория часто делится с фанатами кадрами из теплой страны. На этот раз она позировала в кросном кроп-топе на пуговицах. Фанаты сразу же обратили внимание, что модель едва смогла уместить свою пышную грудь в такой наряд.

«Пуговички лопнут! Какая красота! Прелестная Вика», — писали пользователи Сети.

Напомним, Виктория Лопырева замужем за Игорем Булатовым, который в прошлом году занял кресло чиновника в Республике Коми.

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