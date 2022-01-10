В модной косынке: Екатерина Стриженова выбрала образ а-ля babushka-style в первый рабочий день нового года

Телеведущая Екатерина Стриженова стильно утеплилась, вернувшись в Москву с отдыха на Мальдивах.

Известная телеведущая Екатерина Стриженова, в отличие от многих звезд, продолжающих отдыхать в жарких странах, вернулась в Москву.

Знаменитость приступила к своим обязанностям в первый же рабочий день наступившего года.

Вставать Екатерине Стриженовой пришлось очень рано. В семь утра звезда уже была на улице и выдвигалась на любимую работу в Останкино.

«Семь часов утра. Еду на работу. И желаю всем хорошего рабочего дня!» — написала Екатерина Стриженова в сторис микроблога.

Телеведущая поделилась селфи, чтобы все видели, как хороша и свежа она после короткой паузы.

Вернувшись с отдыха на Мальдивах, Екатерина Стриженова стильно утеплилась, отдав предпочтение модному сейчас стилю а-ля babushka-style. На голове у 53-летней Екатерины Стриженовой цветастая косынка в белых, голубых и терракотовых тонах.

Головной убор удачно сочетается по цвету и стилистике с норковой шубкой цвета молочного шоколада, в которую облачена Екатерина Стриженова.

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