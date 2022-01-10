А невеста отпаивает микстурой? Харламов с распухшим носом из-за насморка пошутил про гей-клуб и ориентацию

Гарик Харламов в свежем видеоролике (смотрите тут) в своем Instagram поделился с поклонниками лайфхаком, как развеселить домашних на карантине. Дело в том, что резидент «Камеди Клаб» успел за время новогодних праздников где-то подхватить заразу.

Простывший на морозе юморист с распухшим из-за насморка носом и отечными глазами пожаловался на болезнь, признавшись, что чувствует себя совершенно разбитым. Единственное, что хоть как-то развлекает комика, так это пение. Кстати, ролик с участием Гарика мы добавлять не стали из-за обилия нецензурной лексики. Харламов на свой манер перепел хит Валерия Меладзе, заранее извинившись перед артистом.

«Что хочется сказать, болеть это прям ***** (не то, что надо. — Прим. ред.). Не болейте! Если вдруг решили: О, дайте-ка поболею! Не надо. Во-первых, это неприятно. Во-вторых, это дико скучно. Смотришь телек, YouTube, а потом вырубаешься, потом потеешь! Не самое лучшее времяпрепровождение, уж поверьте мне. Делать нечего, приходится петь. И всем вокруг приходится тебя прощать, ты же болеешь! И поешь все то, что тебе в башку приходит. Так что, Валера (Меладзе. — Прим. ред.), прости, я болею», — уточнил Гарик, исполнив припев из песни «Се Ля Ви», но немного с другими словами про гей-клуб и ориентацию.

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