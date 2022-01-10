«Не буду торопить события»: Дима Билан рассказал, как проводит отпуск на Мальдивах

В декабре прошлого года Дима Билан отметил свой юбилей. Ему исполнилось 40 лет. Новогодние каникулы артист решил провести на Мальдивах. Но в отпуск он взял и рабочие инструменты, чтобы написать новую музыку.

«Взял с собой клавиши, ноут и как в прошлый раз жду вдохновения, чтобы написать музыку настроения, но никак не доходят руки. Видимо, нужно соскучиться по ее величеству! Но не буду торопить события», — написал Билан.

Напомним, ранее Дима Билан показал самый лучший подарок на день рождения. Артиста умилил дом для его кота Соломона, в котором висят портреты самого Билана.

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