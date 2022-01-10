Необычная закуска: куриная печень в беконе с рукколой и гранатом
Видео
Рождественская закуска из слабосоленой семги
Видео

«Давным-давно»: Жулин показал архивное фото с юной дочкой от Навки

Снимком спортсмен поделился в своем инстаграме.

«Давным-давно»: Жулин показал архивное фото с юной дочкой от Навки
Александр Жулин. Фото: Global Look Press

У Александра Жулина и Татьяны Навки, которые прожили в браке фактически 14 лет, есть дочь Саша Жулина. В этом году ей исполнится 22 года. Девушка живет в США и изредка приезжает в гости к папе и маме.

В своем инстаграме Александр Жулин поделился архивным снимком с юной дочкой.

Александр Жулин с дочкой
Александр Жулин с дочкой. Скриншот: instagram.com/aleksandr_zhulin/

«С Сашенькой. Давным-давно», — написал Жулин.

Фанатов растрогал кадр.

«Вы очень похожи! Папина дочь! Красивые», — писали пользователи Сети.

Напомним, экс-фигурист работает на тренерском поприще. Десять лет назад бывший муж Татьяны Навки вновь нашел свое счастье. Он женился на фигуристке Наталье Михайловой, которая родила ему двух дочек — Екатерину и Елену.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Александр жулинАлександр Жулин последние новостиАлександра ЖулинаСаша ЖулинаТатьяна Навка