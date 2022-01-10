«Давным-давно»: Жулин показал архивное фото с юной дочкой от Навки

У Александра Жулина и Татьяны Навки, которые прожили в браке фактически 14 лет, есть дочь Саша Жулина. В этом году ей исполнится 22 года. Девушка живет в США и изредка приезжает в гости к папе и маме.

В своем инстаграме Александр Жулин поделился архивным снимком с юной дочкой.

«С Сашенькой. Давным-давно», — написал Жулин.

Фанатов растрогал кадр.

«Вы очень похожи! Папина дочь! Красивые», — писали пользователи Сети.

Напомним, экс-фигурист работает на тренерском поприще. Десять лет назад бывший муж Татьяны Навки вновь нашел свое счастье. Он женился на фигуристке Наталье Михайловой, которая родила ему двух дочек — Екатерину и Елену.

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