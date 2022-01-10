«А я подпевки буду»: Михайлов спел дуэтом с мужем Пугачевой под овации близких подруг Аллы

72-летняя Алла Пугачева с помпой отпраздновала Новый год, собрав за большим столом близких друзей, среди которых были замечены: чета Юдашкиных, модельер Игорь Гуляев, Алина Редель, именитый композитор Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, Кристина Орбакайте и многие другие.

А вот рождественскую вечеринку у Иды Достман Примадонна почему-то пропустила. Шоумен Максим Галкин веселился в компании столичного бомонда в гордом одиночестве, без своей второй половинки. При этом муж Аллы Борисовны пребывал в отличном настроении.

Насладившись легкими закусками и деликатесами, Максим Галкин схватился за микрофон, выступив перед гостями Иды Достман в дуэте со Стасом Михайловым. При этом шоумен с юмором подметил, что будет на подпевках у именитого артиста. Все гости веселились от души: живое пение Максима по достоинству оценили близкие подруги Аллы Пугачевой — виновница торжества Ида Достман, Марина Юдашкина. В их компанию втесалась и Олеся Судзиловская.

«Мы бродячие артисты,

Мы в дороге день за днем.

И фургончик в поле чистом —

Это наш привычный дом. Мы великие таланты,

Но понятны и просты.

Мы певцы и музыканты,

Акробаты и шуты», — на пару с Максимом пел Стас Михайлов под овации воодушевленных дам.

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