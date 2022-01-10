Подарок с намеком: певица МакSим получила новогодний сюрприз от Ксении Собчак

Певица МакSим получила новогодний подарок с намеком от Ксении Собчак. Скандальная журналистка преподносит участникам интервью YouTube-канала «Осторожно: Собчак» необычные подарки: одежду с цитатами самих звезд.

В этом году певица получила от Ксении Собчак яркий розовый костюм. На худи красуется надпись: «Я вела себя плохо». МакSим с иронией ответила на презент со скандальным намеком.

«Ксюша знает обо мне немного больше», — посмеялась певица в своем Instagram.

16 июня Марину Максимову госпитализировали с коронавирусом. Здоровье стало резко ухудшаться, и врачи ввели певицу в медикаментозную кому. К счастью, победить болезнь МакSим все же удалось. Осенью прошлого года певица дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала, как боролась с болезнью.

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