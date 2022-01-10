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Никита Пресняков показал елку в Америке, где Кевин в фильме «Один дома 2» встретил свою маму

Вместе с женой Аленой Красновой музыкант находится в Нью-Йорке.

Никита Пресняков показал елку в Америке, где Кевин в фильме «Один дома 2» встретил свою маму
Никита Пресняков. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Никита Пресняков в сторис Instagram показал елку, около которой в картине «Один дома 2» главный герой мальчик Кевин встретил свою маму.

«Около этой елки в «Один дома 2» Кевин встретил свою маму. А там каток».

Никита Пресняков

Напомним, что Никита Пресняков несколько дней назад вместе с женой моделью Аленой Красновой уехал в Америку. Они посещают интересные места в Нью-Йорке, где когда-то певец учился.

Добавим, что перед Новым годом Никита Пресняков провел бой в клетке с актером Алексеем Паниным. Ему удалось одержать победу нокаутом во втором раунде.

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