«Ты ушла, подарив мне мир»: Шаляпин грустит в одиночестве на курорте

В прошлом году Прохор Шаляпин женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис. А спустя всего пару месяцев она умерла от коронавируса. Музыкант до сих пор не может прийти в себя и грустит по прошлому.

В своем инстаграме Прохор поделился кадром, на котором позирует на фоне пальм, и оставил трогательный текст.

«Меня радует щебет птиц, легкий ветер и гул машин, запах выпечки, смех людей, вкус вина и чуть острый сыр. Тебя нет, тебя нет нигде! Ни в винтажном ряду картин, ни в кино, ни в обрывках фраз – ты ушла, подарив мне мир», — написал Шаляпин.

Подписчики поддержали музыканта теплыми словами.

«Все будет хорошо! Жизнь идет вперед! Время лечит», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее Шаляпин отмечал, что при жизни Татьяна Дэвис купила в Москве четыре квартиры, которые оформила на музыканта.

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