«Что же вы делаете, ребята!»: Щербаков раскритиковал руководство «Современника» из-за Ефремова

Актер Борис Щербаков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскритиковал нынешнее руководство «Современника».

«Я удивляюсь, что театр «Современник» до сих пор не носит имя Олега Ефремова, который его создал. Что же вы делаете, ребята! Вас бы не было вообще. И театра не было. А вы до сих пор все боитесь назвать театр его именем. Сначала Волчек хотела назвать…». Борис Щербаков

По словам Бориса Щербакова, для него Олег Ефремов словно родной отец. «Олег Ефремов, по сути, был добрым человеком. Он и затеял разделение театра, чтобы все играли и играли. Если актер не играет, то умрет. Артисты начинают комплексовать, если не играет. Некоторые из его замыслов были не выполнены, а если и были выполнены, то черед пень колоду», — заявил Борис Щербаков.

Напомним, что Борис Щербаков – народный артист России. Он лауреат Государственной премии СССР.

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