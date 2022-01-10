Милее кадра уже не будет: Тарасов спрятал «под крылышко» двухмесячного малыша на совместном сне

Многодетный отец не отходит от сына ни на шаг.

Бывший футболист, ныне блогер Дмитрий Тарасов смело может претендовать на звание отца года. В конце октября-2021 он стал родителем в четвертый раз, и теперь у него, помимо трех лапочек-дочек есть долгожданный сынок.

Счастливый глава семьи ни на шаг не отходит от сына, которого назвали Алексеем. Он его кормит, пеленает, возит к врачу на осмотры, а также спит. Кадры сладкого совместного сна блогер Тарасов опубликовал в своем Instagram, и милее уже, кажется, его подписчики ничего больше не увидят.

Напомним, что Дмитрий Тарасов женат в третий раз. У него от первого брака с Оксаной Пономаревой есть 12-летняя дочь, в союзе с Ольгой Бузовой он отцом не стал, и нынешняя жена Анастасия Костенко подарила ему троих наследников.

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