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Милее кадра уже не будет: Тарасов спрятал «под крылышко» двухмесячного малыша на совместном сне

Многодетный отец не отходит от сына ни на шаг.

Милее кадра уже не будет: Тарасов спрятал «под крылышко» двухмесячного малыша на совместном сне
Дмитрий Тарасов. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Бывший футболист, ныне блогер Дмитрий Тарасов смело может претендовать на звание отца года. В конце октября-2021 он стал родителем в четвертый раз, и теперь у него, помимо трех лапочек-дочек есть долгожданный сынок.

Счастливый глава семьи ни на шаг не отходит от сына, которого назвали Алексеем. Он его кормит, пеленает, возит к врачу на осмотры, а также спит. Кадры сладкого совместного сна блогер Тарасов опубликовал в своем Instagram, и милее уже, кажется, его подписчики ничего больше не увидят.

Дмитрий Тарасов с сыном. Фото: instagram.com/tarasov23/

Напомним, что Дмитрий Тарасов женат в третий раз. У него от первого брака с Оксаной Пономаревой есть 12-летняя дочь, в союзе с Ольгой Бузовой он отцом не стал, и нынешняя жена Анастасия Костенко подарила ему троих наследников.

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