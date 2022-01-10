«Вот так объемчик!»: Седокова вывалила пышную грудь из откровенного топа

В конце прошлого года Анна Седокова отметила свое 39-летие. В честь дня рождения певица вместе с молодым мужем Янисом Тиммой уехала в Монте-Карло, а потом отправилась в США.

Семья обосновалась в Майами, где Анна работает над новыми проектами, занимается саморазвитием, читает книги и ходит по магазинам. В своем инстаграме она показала кадры, на которых позировала в откровенном топе, блеснув пышной грудью.

«Вот так объемчик! Классная! Самая красивая! Огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в день своего рождения Анна объявила об открытии онлайн-платформы, в рамках которой будет учить своих подписчиц зарабатывать деньги самостоятельно и не зависеть от мужчин.

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