«Какие-то тапки непослушные»: Кудрявцева умилила кадрами дочки на отдыхе

Лера Кудрявцева с семьей проводит новогодние каникулы в Дубае. В своем инстаграме она делится моментами отдыха. С трехлетней дочкой Машей телеведущая отправилась в бассейн. По пути малышку возмутила неудобная обувь, о чем она поспешила высказаться.

«То этот слетает, то этот! Какие-то тапки у меня непослушные!» — сказала Маша Макарова.

Фанатов умилили рассуждения малышки.

«Ну до чего рассудительная, я таких деток редко встречаю, красотка, умница, логика какая, я восхищена! Мария Игоревна не по-детски взрослая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, дочь Машу Лера Кудрявцева родила от хоккеиста Игоря Макарова. В этом году девочке исполнится четыре года. Она занимается танцами, а в прошлом сентябре впервые пошла в детский сад.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.