Необычная закуска: куриная печень в беконе с рукколой и гранатом
Видео
Рождественская закуска из слабосоленой семги
Видео

«Когда тебе за 30»: Муцениеце показала кадры из спальни

Роликом Агата поделилась в соцсетях.

«Когда тебе за 30»: Муцениеце показала кадры из спальни
Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Агата Муцениеце отличается своеобразным чувством юмора. Она не стесняется спешить аудиторию. На этот раз актриса опубликовала кадры из своей спальни. Актриса показала, как укладывается спать.

«Когда тебе за 30», — написала Муцениеце.

Агата Муцениеце
Агата Муцениеце. Скриншот: instagram.com/agataagata

Фанаты оценили старания Агаты и засыпали ее комментариями.

«Это сделало мой вечер! С детьми и в 25 такая жизнь! Старость к нам приходит. Почему это так смешно!» — писали пользователи Сети.

Добавим, на днях стало известно, что Агата Муцениеце заняла третье место в «Ледниковом периоде». 33-летняя актриса каталась в паре с Александром Энбертом, который, к слову, в прошлом сезоне стал победителем проекта.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Агата МуцениецеАгата Муцениеце последние новостиМуцениеце фото