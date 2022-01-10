Модная зима: Алина Загитова в трендовой шубке отправилась в командировку

Фигуристка участвует в ледовых шоу и выступает с ним в разных городах страны.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова за новогодние каникулы не успела как следует отдохнуть. Спортсменка все это время работала – она участвует в ледовых шоу Татьяны Навки. В премьере сезона, спектакле «Аленький цветочек», фигуристка, например, исполнила роль Настеньки.

Накануне фигуристка отправилась на гастроли в Нижний Новгород. И для комфортной поездки утеплилась в модную шубку Тедди, которые уже несколько сезонов подряд многие звездные модницы выгуливают и в пир, и в мир.

У Загитовой зимний плюшевый наряд оказался нейтрально бежевым, модного фасона оверсайз. Чемпионка запечатлелась на память в лифте, и по традиции поделилась снимком в микроблоге.

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