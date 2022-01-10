«Уехать и не вернуться»: Малькова рассказала, как младший сын пережил развод родителей

После развода с Романом Мальковым Светлана с тремя детьми осталась жить в Словении. Она воспитывает двух сыновей и дочь, младшему из которых – Акиму всего семь лет.

В своем инстаграме многодетная мама рассказала, как развод родителей сказался на состоянии ребенка.

«Всегда с мамой, даже когда я рядом с ним, Аким всегда говорит, что скучает по мне. И постоянно переспрашивает, а ты точно никуда не уйдешь? Видимо, в памяти у ребенка осталось, что родитель может уехать и не вернуться», — написала Малькова.

Напомним, старший сын Мальковых – 17-летний Андрей живет с отцом и мачехой в Москве. Как утверждает юноша, он не общается с родной мамой и очень хорошо относится к Анастасии Макеевой.

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