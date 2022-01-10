«Дима предпочитает мужскую компанию»: Дейнега раскрыла детали отношений Савчука и Шаляпина

Как думает певица, у манекенщика и музыканта может быть любовная связь.

Певица Милена Дейнега заявила, что манекенщик Дмитрий Савчук, которого приписывают в любовники жены Григория Лепса Анны Шаплыковой, может на самом деле встречаться с музыкантом Прохором Шаляпиным.

Как отметила Дейнега, Савчук вовсе не альфонс, как пытаются некоторые представить. С деньгами у манекенщика проблем нет.

«Дима предпочитает немного другую компанию — преимущественно мужскую. С ним и его братом Виталием меня познакомил Шаляпин, который их давно знает. Мы пересекались на Fashion Week у Славы Зайцева». Милена Дейнега

Напомним, что Дмитрия Савчука активно приписывают в любовники балерины Анны Шаплыковой. Якобы многодетной матери надоело пьянство Григория Лепса, и она ушла к молодому манекенщику, сообщает eg.ru.

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