Дива в блеске: сверкая точеной талией, Лобода предстала в кроп-топе и мини-юбке из страз с бахромой

Певица Светлана Лобода в числе многих звезд в новогодние праздники не оставляла работу. Гастроли и корпоративы у экс-солистки «ВИА Гры» шли каждый день, и изрядно уставшая поп-дива спешит поскорее отправиться в отпуск.

Кадрами закулисья с одного из выступлений красотка Лобода поделилась в микроблоге. Она перед концертом предстала в кроп-топе и мини-юбке из страз, украшенных бахромой. На улице все-таки зима, поэтому артистка накинула свою роскошную шубку Louis Vuitton в сером цвете на плечи.

Укороченный комплект подчеркнул точеную талию звезды, для которой праздники не стали угрозой. «И сразу после на моря – океаны! Заслуженный отпуск для Светика», — в нетерпении и предвкушении написала звезда.

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